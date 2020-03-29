وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تعقم المصالح الحكومية بالعريش .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تنفيذها حملات تعقيم وتطهير للمنشأت الحكومية داخل المدينة، وجاء فى بيان لها اليوم، انه فى إطار الحملة القومية لتطهير المصالح الحكومية والمدارس "حملة كورونا"، تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و الدكتور طارق شوكة مدير الصحة تم الانتهاء من رش وتطهير وتعقيم مقر الإذاعة المحلية بالعريش، و مقر رئاسة حى المساعيد، ومقر مديرية الرى وسنترال ومكتب بريد المساعيد والإدارة التموينية .

كما تم الانتهاء من تعقيم مقرات كلية التربية الرياضية، ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف والمياة الجوفية، والمعهد الدينى بالضاحية، ومديرية التنظيم والإدارة والإدارة التعليمية .

كما تم الانتهاء من تطهير المركز الحضرى بالريسة ، ورئاسة حى الريسة، و والمعهد التجارى بالريسة، ومديرىة الشئون الصحية والحجر الصحي، ومسجد ابو فراس.

وتكون فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش من مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش وطاقم الفنيين وهم كمال السيد، والسيد السنوسى، ومحمد شحاته ومحمد إسماعيل، وسعيد متولي، وحسن عبدالرحمن، والسيد عبد الغفور، وفرج محمود برئاسة مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وسبق وأعلنت إدارة نخل الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تدريب فريق صحى تابع لها على اجراءات التعامل مع كورونا.

وأوضح بيان لإدارة نخل الصحية انه بناًء على تعليمات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، قام الدكتور مصطفى أمين مدير الإدارة الصحية بنخل بالمرور على الوحدة الصحية بقرية "رأس النقب"، والوحدة الصحية بقرية "الريد" برفقة الفريق الإشرافى بالإدارة الصحية بنخل برئاسة محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية، ومحمود صالح مراقب أول الترصد، وسهام عطيه مشرفة التمريض، وتم تدريب الفريق الصحى على إجراءات التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتوزيع الواقيات الشخصية ( ماسك طبى - جوانتى ) لأعضاء الفريق الطبى كما تم توزيع تعريف الحالة وملصقات طرق إنتقال المرض وطرق الوقاية من المرض على الوحدات الصحية.

وأعلنت إدارة الحسنة الصحية بشمال سيناء الانتهاء من تعقيم وتطهير منشأت صحية وخدمية بمناطق وقرى مركز الحسنة الكائن فى وسط سيناء .

وأوضح بيان إدارة الحسنة الصحية، انه فى إطار الخطة الشاملة لتطهير وتعقيم مدينة الحسنة تحت رعاية الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية، والدكتور رمضان توفيق المدير الوقائي، قام فريق طبى وفنى بتنفيذ حملة التطهير والتعقيم برئاسة الدكتور أحمد السيد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنة، وصلاح عبد الخالق مسئول مكافحة العدوى بالادارة، وتم تطهير وتعقيم مستشفى قروى قرية بغداد، ومرفق اسعاف بغداد كإجراء احترازى الوقاية من فيروس كورونا، والوحدة الحسنة الصحية، ومكتب بريد الحسنة.







