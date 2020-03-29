هيئة الرعاية الصحية نبذل جهود جبارة لمكافحة كورونا بمستشفيات التأمين الصحى

ووجه السبكى خلال الزيارة باستمرار انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد على مدار الساعة، الأمر الذى يأتى ضمن الإجراءات الاستباقية والتنفيذية للهيئة لضمان منع انتشار فيروس كورونا الجديد، وهى الإجراءات التى تهدف إلى الاستباق والتحليل والمتابعة لآخر المستجدات من خلال فريق الرصد الموجود بالغرفة على مدار الساعة، وتقوم بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها فى مواجهة فيروس كورونا.

كما وجه باستمرار تكثيف تدريب الفرق الطبية على أساليب مكافحة العدوى لضمان الجاهزية وفقا لآخر المستجدات العالمية التى تصدر بتحديث مستمر من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الداخلية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمتابعة لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى سواء فيما يتعلق بأعمال التطهير أو التعقيم أو تنظيم الحركة داخل المنشآت، لافتًا إلى أن سلامة الفرق الطبية تأتى فى المقام الأول لأنهم حجر الأساس في المنظومة الطبية بمصر.

وأكد السبكي أن الأطقم الطبية في مصر تقدم جهود غير طبيعة لخدمة البلاد في الفترة الحاسمة التي تمر بها في مواجهة فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن الدور الذي يقومون به سيقف أمامه التاريخ بعد مرور الأزمة، حيث أكد أن الطبيب المصري يضرب أكبر نموذج للتفاني في العمل لخدمة البلاد، واضعا في أولى اهتماماته مرور الأزمة التي يمر بها المجتمع المصري مثله مثل العالم أجمع, دون النظر لأي اعتبارات أخري, حيث أن الطبيب المصري مثله مثل الجندي الذي يحمي البلاد في الفترة الحالية.

وأشاد السبكي بجهود محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان في تنسيق الجهود الطبية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وكذلك جهود المحافظة في التطهير التى تقوم بها لكافة المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإشادة بجهود المحافظة فى متابعة الالتزام بحظر التجوال وتنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، وأكد السبكي أن الجهود التي تتم تأتي تكاملا مع خطة وزارة الصحة والسكان والتي تدعو إلى تكاتف جهود كافة القطاعات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والسيطرة على انتقال العدوى.

وعلى هامش الزيارة أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن صرف مكافأة استثنائية للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية تقديرًا لمجهودهم المكثف خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أهمية تقديم الدعم النفسى للفريق الطبى ولكافة العاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة للعبور من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.