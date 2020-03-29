اليوم السابع
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"هايد بارك للتنمية" تدعم مستشفيات الحميات و الحجر الصحي بـ ١٠ أجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة "كورونا" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

الأحد، 29 مارس 2020 10:55 م
"هايد بارك للتنمية" تدعم مستشفيات الحميات و الحجر الصحي بـ ١٠ أجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة "كورونا" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير هايد بارك

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ـ توقيع برتوكول تعاون لتقديم الدعم لمستشفيات الحجر الصحي بأجهزة تنفس أصطناعي

ـ سراج: فترة حرجة تستدعي تكاتف جميع الجهود والعمل بشكل موحد من أجل حماية هذا الوطن

في إطار حرص الشركة على اعلاء مصلحة الوطن ومساندته لعبور هذه الفترة الحاسمة، قامت شركة "هايد بارك للتنمية"، المتخصصة في مجال التطوير العقاري بتوقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بغرض تزويد مستشفيات الحجر الصحي في مصر بـ 10 أجهزة تنفس اصطناعي، لكل من مستشفى حميات العباسية تم تزويدهم اليوم بالفعل، ومستشفي العديسات بالأقصر، ومستشفى قفط بقنا، ومستشفى طنطا  الجامعي، ومستشفى النجيلة بمرسى مطروح سيتم تزويدهم خلال هذا الاسبوع، وذلك بهدف تعزيز قدرات هذه المستشفيات وامدادها بالأجهزة الطبية اللازمة وتدعيم المنظومة الصحية في مصر لمجابهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتنمية، على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، لافتا الى الدور الهام الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم الوطن مشيرًا ان هذه فترة حرجة تستدعي تكاتف جميع الجهود والعمل بشكل موحد من أجل حماية هذا الوطن قائلا "نحن على ثقة في قدرة مصر على عبور هذه المرحلة الحرجة وبأقل خسائر، ومن جانبنا فإننا قدمنا هذه المساعدة اليوم لتعزيز قدرات قطاع الصحة في مصر، الذي يعد الأداة الأولى والسلاح الرئيسي في الدفاع عن الشعب المصري ضد هذه الهجمة الشرسة من فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في زعزعة جميع بلدان العالم وهدد استقرارها وراحت بسببه أرواح كثيرة."

  وأضاف سراج "نحن الآن على الطريق الصحيح والحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل حماية كل فرد في هذا الوطن، ولكي نستمر في هذا الاتجاه يجب علينا ان نقدم كل ما لدينا من دعم ونتبع الارشادات الحكومية للوقاية من المرض."

وأشار سراج إلى ان اكثر من دوله واجهت أزمة كبيرة في أجهزة التنفس، وهو ما يجب التعلم منه لتجنب تعثر علاج الحالات الحالية ومساعدة المرضى، من هنا تظهر الحاجة الماسة لتزويد المستشفيات بنواقص مستلزمات الوقاية والمعدات الطبية التي تساعد على رعاية المصابين.

وصرحت المهندسة أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، أن دعم المؤسسة لمستشفيات الحجر الصحي والعزل هو هدف من اهداف مؤسسة مصر الخير في تلك المرحلة الحرجة ويعتبر توريد ١٠ اجهزة تنفس اصطناعي ليدخلون ضمن ملحمة المنظومة الصحية خطوة ايجابية مضيئة تعكس مدي الترابط بين مؤسسات الدولة متمثلة في القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني، فكل يقوم بدوره علي اكمل وجه.

واكدت مبدي علي تقديرها لشركة هايد بارك للتنمية لاستجابتهم السريعة بتوفير الأجهزة المطلوبة وندعو الله ان نمر جميعا من تلك الازمة بسلام

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هايد بارك
 

 


هايد بارك

فيروس كورونا

كورونا

مؤسسة مصر الخير

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