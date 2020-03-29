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نيوزيلندا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا الجديد

الأحد، 29 مارس 2020 07:22 ص
نيوزيلندا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا الجديد فيروس كورونا
وكالات

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قال مدير عام الصحة فى نيوزيلندا آشلى بلومفيلد، اليوم الأحد، إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وإن عدد المصابين بالفيروس زاد 63 ليصل الإجمالى إلى 514 حالة.

وأضاف أن المرأة المتوفاة فى السبعينات من العمر وجرى تشخيص إصابتها فى البداية بالإنفلونزا، حسبما نقلت رويترز.

وأعلنت نيوزيلندا، الجمعة الماضية، إنها ستفرض قيودا مؤقتة على المسافرين القادمين من إيران كإجراء وقائى من تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

وقال وزير الصحة النيوزلندى ديفيد كلارك، فى بيان: "من الواضح أن الوضع في إيران يثير القلق، هناك انتشار مستمر للمرض، ودرجة كبيرة من عدم اليقين بشأن حجم تفشى المرض والقدرة على احتوائه".

وأضاف: "بناء على المشورة الطبية والعلمية، فرضت الحكومة مزيدا من قيود السفر المؤقتة التى تغطى المسافرين القادمين من إيران".

وتابع: "هذا يعنى أنه لن يتمكن أحد من السفر من إيران إلى نيوزيلندا، وأى شخص كان فى إيران فى الأيام الأربعة عشر الماضية سيحتاج إلى عزل".

 
 

 


نيوزلندا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى نيوزلندا

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