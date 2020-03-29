نائب وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بـ 6 أكتوبر

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المحاور والطرق الرئيسية والكبارى، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس شريف الشريبني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وتفقد المهندس خالد عباس، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، والتى تشمل، رفع كفاءة الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كبارى، وأنفاق، وكباري مشاة)، وكذا الطريق الدائري الأوسطي، من تقاطعه مع طريق الفيوم مروراً بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالي طول 30 كم2، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وشدد المهندس خالد عباس، على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري.

كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد شهد اصطفاف معدات منظومة النظافة الجديدة للنظافة العامة والجمع المنزلى، وذلك للقضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والارتقاء بمستوى النظافة بأنحاء المدينة كافة.

وقال المهندس شريف الشربينى: يتم بموجب العقد المبرم مع جهاز المدينة طبقاً للمنظومة الجديدة جمع القمامة من أمام (الوحدات السكنية – المحال التجارية - السناتر – المولات)، وذلك يومياً من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ4 عصرًا، وكذا توفير عمال مهرة متخصصين فى الجمع المنزلى، وتوفير زيٍ جديد للعمال ليظهروا بمظهر لائق مع وجود كارت تعريف لكل عامل بالمنظومة، مؤكداً أنه سيتم إلغاء التعاقد فى حال الإخلال بأحد بشروط العقد المتفق عليه.

وأضاف رئيس الجهاز أن نجاح تلك المنظومة يأتى من اعتمادها بشكل رئيسي على انتظام منظومة الجمع من المنازل والمحال التجارية بواسطة شركات النظافة تحت إشراف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم نقل المخلفات بواسطة شركات النظافة إلى المقالب العمومية مباشرةً.

كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين استمرار التعاون مع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في تطبيق المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أن المواطن شريك أساسي في نجاحها خاصة عند التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم إلقاء القمامة في الشوارع، وإعداد المخلفات في الوقت المحدد للجمع المنزلى، كما أن ذلك يأتي تزامنًا مع حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.