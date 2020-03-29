نائب محافظ المنيا يتابع التجهيزات الجديدة لافتتاح مستشفى ملوى.. صور

جاء ذلك، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وعامر طه، نائب رئيس مركز ملوي.

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع بشكل لحظي جميع المستجدات في المجال الصحي، ومنها الاهتمام بسرعة العمل والإنجاز في افتتاح مستشفيات المحافظة الجديدة، ومنها مستشفى ملوي الجديدة، لما سيكون له أثر كبير وإضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي مركزي ملوي ودير مواس، والمراكز القريبة منها، خاصة في ظل ما تمر به الدولة حالياً من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة ، أنه سيتم افتتاح استثنائي للمستشفى لتشغيلها الفترة المقبلة لاستقبال وعلاج حالات مرض كورونا ، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية ، وتبلغ سعة المستشفى 134 سرير منهم 109 سرير داخلي و25 سرير عناية مركزة.