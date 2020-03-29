ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر حجم واردات بقيمة 2 مليار فى 2019

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات رسمية، أن ميناء الإسكندرية يتصدر الموانئ المصرية التي استقبلت واردات من الخارج بنهاية عام 2019، حيث بلغ إجمالي الواردات التي استقبلها الميناء نحو 2 مليار و427 مليون دولار، مقابل 2 مليار و420 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2018.

ورصدت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء الدخيلة حل في المركز الثاني، حيث استقبل واردات بقيمة مليار و41 مليون دولار عام 2019، مقابل مليار و84 مليون دولار في عام 2018.

وجاءت المطارات في المركز الثاني، حيث بلغ إجمالي الواردات التي استقبلتها نحو 753 مليون دولار عام 2019، مقابل 620 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2018، ثم ميناء دمياط، والذي استقبل واردات قيمتها 596 مليون دولار في عام 2019، مقابل 664 مليون في عام 2018.

أما بالنسبة إلى ميناء السويس، فقد استقبل واردات عام 2019 قيمتها 521 مليون دولار، بينما كانت عام 2018 نحو 652 مليون دولار، كما استقبل ميناء بورسعيد واردات قيمتها 423 مليون دولار في 2019، مقابل 593 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.