وشدد على أنه ستكون هناك حاجة الى تدابير مصممة خصيصا للعاملين الأكثر عرضة للخطر مثل الذين يعملون لحسابهم أو بدوام جزئي أو في وظائف مؤقتة ، والذين قد لايكونون مؤهلين لإعانات البطالة ، أو التأمين الصحي ، والذين يصعب الوصول اليهم .

وأشار مدير عام العمل الدولية إلى أهمية اتخاذ تدابير خاصة لحماية ملايين العاملين في مجال الصحة والرعاية الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم ، وكذلك توفير حماية كافية لسائقى الشاحنات ، والبحارة الذين ينقلون المستلزمات الطبية ، وغيرها من الضروريات .

ودعا الى التعاون بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية ، للتوصل الى حلول تحافظ على سلامة المواطنين ، وتحمي الوظائف كذلك .

يأتي ذلك بعد إعلان العديد من البلدان عن برامج "تحفيز" غير مسبوقة لحماية مجتماعاتهم واقتصاداتهم ، والحفاظ على التدفق النقدى لدى العمال والشركات .