اليوم السابع
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مقتل 4 من عائلة واحدة فى معركة بالأسلحة النارية فى أفغانستان بسبب "بطه"

الأحد، 29 مارس 2020 10:06 م
مقتل 4 من عائلة واحدة فى معركة بالأسلحة النارية فى أفغانستان بسبب "بطه" بطه_ صورة أرشيفية
كابول أ ش أ

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قُتِل 4 أفراد من عائلة واحدة فى أفغانستان، فى مشاجرة تحولت إلى معركة بالأسلحة على خلفية اصطياد "بطة".

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية فى نسختها الإنجليزية عن محمد فاروق رئيس إدارة التحقيق الجنائى إن شخصًا آخر أصيب فى الحادث الذى وقع فى قرية بالتو خير فى إقليم باروان الشمالى مشيرًا إلى أن الشرطة ألقت القبض على شخصين على ذمة التحقيق، وقرية بالتو خيل هى واحدة من مناطق الصيد الرئيسية للطيور فى شمال أفغانستان.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأفغانية أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز  فى خبر عاجل لها.

 

وأفادت مصادر إعلامية، نقلا عن الفرع الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشى فيروس كورونا فى أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

 

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمى باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فى حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع فى مستوى عدوانية الفيروس فى مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

 

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".

 


مقتل 4 أشخاص

معركة بالأسلحة النارية

أفغانستان

بطة

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