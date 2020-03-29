اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 06:57 م
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مقتل ثمانية فى انفجار طائرة طبية بالعاصمة الفلبينية

الأحد، 29 مارس 2020 05:52 م
مقتل ثمانية فى انفجار طائرة طبية بالعاصمة الفلبينية انفجار طائره - صورة أرشيفية
(رويترز)

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 قال مسؤولون إن طائرة إخلاء طبي انفجرت وتحولت إلى كرة من اللهب خلال إقلاعها اليوم الأحد من مطار العاصمة الفلبينية مما أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم ثمانية أشخاص من ركاب وأفراد الطاقم.

وقال مطار مانيلا إن الطائرة كانت متجهة إلى هانيدا في اليابان عندما انفجرت وتحولت إلى كتل من اللهب في نهاية الممر في نحو الساعة الثامنة مساء (1200 بتوقيت جرينتش ).

وأظهرت لقطات عمودا ضخما من الدخان يتصاعد إلى عنان السماء في الوقت الذي قامت فيه فرق الإطفاء بإخماد النيران باستخدام الرغاوى.

وقال ريتشارد جوردون وهو عضو في مجلس الشيوخ الفلبيني ورئيس الصليب الأحمر الفلبيني على تويتر إن الطائرة التابعة لشركة لايون أير كانت تقل ثلاثة أفراد طبيين وثلاثة من أفراد الطاقم الجويين ومريضا ومرافقا للمريض.

وقالت هيئة مطار مانيلا الدولي في بيان "للأسف لم ينج أي راكب من الحادث".

وأضافت أن هيئة الطيران المدني الفلبينية بدأت تحقيقا في الحادث.

 


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