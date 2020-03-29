مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية- جاكلين منير

أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مكتبة الإسكندرية لن تتوقف عن تقديم دعمها للشباب وإتاحة المعرفة للجميع، خاصة فى الفترة الحالية، لتشجيع الشباب على استغلال وقت الحظر بما يفيد، مشيرًا إلى أنه جرى إتاحة 13 ألف كتاب ديجتيال، يمكن تصفحها "أون لاين" وهى كتب فى متناول الجميع، كما جرى إنشاء قناة على "يوتيوب" تعرض أهم أعمال المكتبة خلال الفترة الماضية، وكلها فى متناول الشباب فى كل مكان.



وناشد مصطفى الفقى، الجميع بالالتزام بالجلوس فى المنازل، وذلك للحد من انتشار الوباء، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.



وأوضح الفقى، أن مكتبة الإسكندرية اتخذت عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ منها وقف جميع الأنشطة الثقافية والمؤتمرات، بالإضافة إلى تعليق العمل بالقاعة الكبرى الخاصة بالاطلاع، فضلا عن تقليل عدد العاملين بالمكتبة والعمل بالتناوب، كما أنه جرى تعقيم كامل وشامل لكل مبانى المكتبة وتقليص عدد ساعات العمل للعاملين بالمكتبة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.



وكان الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، قد أكد أن ما يحدث فى العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية بل وتخطاها، لأننا فى الحرب العالمية الثانية كانت الحروب والأحداث فى مناطق محددة من العالم، لافتًا إلى أن فيروس كورونا يسيطر على جميع أنحاء العالم، مضيفًا: "أننا للمرة الأولى فى التاريخ البشرى نرى كل رؤساء العالم لا يتحدثون إلا عن موضوع واحد، وهو كيفية مواجهة فيروس كورونا.