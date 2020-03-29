اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 05:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

الأحد، 29 مارس 2020 04:30 ص
مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مكتبة الإسكندرية لن تتوقف عن تقديم دعمها للشباب وإتاحة المعرفة للجميع، خاصة فى الفترة الحالية، لتشجيع الشباب على استغلال وقت الحظر بما يفيد، مشيرًا إلى أنه جرى إتاحة 13 ألف كتاب ديجتيال، يمكن تصفحها "أون لاين" وهى كتب فى متناول الجميع، كما جرى إنشاء قناة على "يوتيوب" تعرض أهم أعمال المكتبة خلال الفترة الماضية، وكلها فى متناول الشباب فى كل مكان.

وناشد مصطفى الفقى، الجميع بالالتزام بالجلوس فى المنازل، وذلك للحد من انتشار الوباء، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الفقى، أن مكتبة الإسكندرية اتخذت عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ منها وقف جميع الأنشطة الثقافية والمؤتمرات، بالإضافة إلى تعليق العمل بالقاعة الكبرى الخاصة بالاطلاع، فضلا عن تقليل عدد العاملين بالمكتبة والعمل بالتناوب، كما أنه جرى تعقيم كامل وشامل لكل مبانى المكتبة وتقليص عدد ساعات العمل للعاملين بالمكتبة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، قد أكد أن ما يحدث فى العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية بل وتخطاها، لأننا فى الحرب العالمية الثانية كانت الحروب والأحداث فى مناطق محددة من العالم، لافتًا إلى أن فيروس كورونا يسيطر على جميع أنحاء العالم، مضيفًا: "أننا للمرة الأولى فى التاريخ البشرى نرى كل رؤساء العالم لا يتحدثون إلا عن موضوع واحد، وهو كيفية مواجهة فيروس كورونا.


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

فيروس كورونا

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مكتبة الاسكندرية

مصطفى الفقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مكتبة الإسكندرية تطلق مبادرة "خليك فى بيتك..وتعلم الهيروغليفية" لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 01:23 م

ترميم 550 سجلا نادرا لقناة السويس فى مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:03 م

مكتبة الإسكندرية تعطل استقبال الوفود الأجنبية وتقصر النشاط على الاطلاع فقط

الأحد، 15 مارس 2020 04:21 م

مكتبة الإسكندرية: إيقاف كل الفعاليات والندوات لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 03:05 م

تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الأقصر.. و"الفقى" يؤكد على دور سفارات المعرفة

الثلاثاء، 10 مارس 2020 02:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

لو تحرر محضر سرقة تيار كهربائى ضدك.. اعرف خطوات هتساعدك

لو تحرر محضر سرقة تيار كهربائى ضدك.. اعرف خطوات هتساعدك

ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد

ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد

صور.. "النجيلة" أول مستشفى لعزل مصابى كورونا تحقق نجاحا فى علاجهم دون وفيات

صور.. "النجيلة" أول مستشفى لعزل مصابى كورونا تحقق نجاحا فى علاجهم دون وفيات

أبرز 5 معلومات عن "البحث" بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

أبرز 5 معلومات عن "البحث" بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

القضاء: الترقيات الخاطئة وبدون وجه حق تعرض المسئول للعقوبة التأديبية

القضاء: الترقيات الخاطئة وبدون وجه حق تعرض المسئول للعقوبة التأديبية

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة