مصر لنشر المعلومات تطور نظام للتصويت الالكتروني"E-Magles" لتقليل التجمعات

كتب هانى الحوتى

انتهت شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، التابعة للبورصة المصرية، من تطوير نظام للتصويت الإلكترونى يمكن مساهمي الشركات من التصويت عن بعد، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها إدارة البورصة المصرية والجهات التابعة لها اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يسمح باستمرارية نشاط الشركات، وفي ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة.

وعملت شركة مصر لنشر المعلومات، التابعة للبورصة المصرية، منذ فترة على تطوير النظام في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمي، والمساهمة بشكل ملحوظ في تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة، وتم تسريع إجراءات الانتهاء منه وتفعيله وكذلك الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة الهيئة العامة للاستثمارعلى تفعيل التطبيق الالكتروني للتصويت المطور من قبل شركة مصر لنشر المعلومات، لاستخدامه في عقد اجتماعات مجالس الإدارة واجتماعات الجمعيات العامة للشركات، وذلك في إطار حرص إدارة البورصة المصرية وشركاتها التابعة على الحد من التجمعات فى إطار دعم ومساندة جهود الدولة في الحد من التجمعات والمحافظة على صحة المساهمين وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركات المصرية.

من جانبه قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه وجه بإنشاء وتطوير هذا التطبيق الفعال لتسهيل المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

فيما قال المهندس ياسر العلايلي العضو المنتدب للشركة، إن التطبيق الإلكتروني الجديد يستخدم أعلى المعايير الأمنية في حماية المعلومات مستخدما أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا متسقاً مع أفضل المعايير العالمية، مشيرا إلى أن قانون 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة، استحدث في تعديلات الأخيرة جواز استخدام الشركات المودع أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي للأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات جمعياتها العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في تلك الجمعيات.

فيما نظمت اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة إلكترونياً والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعد الجمعية ، انتهاءً بإعداد ملف الكتروني نهائي بنتائج التصويت



ومن شأن النظام الجديد "E-Magles" أن يسهم في الآتي:

1- ‏تجنب التجمعات الكبيرة للشركات التي بها أعداد كبيرة من المساهمين.

2- مساعدة المساهمين الأجانب في تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد.

3- إقامة اجتماعات مجالس الإدارة في موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها .

4- يمكن نظام التصويت الالكتروني الجديد كل مساهم من التصويت الإلكتروني على كل قرار في الجمعية و كذا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

5- ‏يضمن النظام الجديد سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية.

6- يسمح النظام أيضاً بالحضور الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد.

7- يتيح عمل تقارير وافية بنتائج التصويت تتضمن عدد الحضور ونوعية التصويت إذا كان بالحضور الفعلي أو الإلكتروني.

وفيما يتعلق بمتطلبات النظام، فالمطلوب أن يقوم ممثل الشركة الراغبة في استخدام النظام أن يقوم بتحميل ملف يتضمن قائمة ببيانات المساهمين بعد الحصول عليه من (شركة مصر للمقاصة) في صيغة) (excel‏ ونسخة مطبوعة معتمدة (pdf) ومطابقة النسختين.