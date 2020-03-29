مصر للطيران تسير رحلتين استثنائيتين لوشنطن لاجلاء مواطنين أمريكان الأربعاء والجمعة القادمين

كتب أحمد مصطفى

أعلنت السفارة الأمريكيةً بالقاهرة أنها نسقت مع شركة مصر للطيران على تسيير رحلتين إلى واشنطن يومى الأربعاء والجمعة القادمين 1,3 أبريل المقبل.

وذلك لإجلاء المواطنين الأمريكان الراغبين فى السفر من مصر والعودة لوطنهم بسبب وباء كورونا وحسب الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك ".

وأشارت السفارة إلى أن الأولوية لحجز المقاعد ستكون لمواطنى الولايات المتحدة الأمريكية ثم من يتمتعون بإقامة دائمة هناك وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين فى السفر التوجه إلى مكاتب مصر للطيران للحجز، موكده أن الرحلات ستقلع من مطار القاهرة إلى واشنطن على طائرات " الدريم لاينر ".

وأكدت السفارة على الراغبين للسفر مراجعة كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الصحية الإحترازية للحد من إنتشار وباء كورونا وضرورة الإلتزام بالإجراءات التى أتخذتها الحكومة المصرية لحين سفرهم