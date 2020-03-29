مصرع 4 أشخاص وفقدان 3 فى انهيار أرضى جنوب غربى الصين

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم، ومازال ثلاثة آخرون فى تعداد المفقودين، بعد وقوع انهيار أرضى قرب شركة للأسمنت فى مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين، وذكرت سلطات المقاطعة -فى بيان اليوم الأحد- أن رجال الإنقاذ عثروا على تسعة أشخاص محاصرين فى الانهيار بعد إزالة 20 ألف متر مكعب من الطمي، مشيرة إلى أن أربعة منهم لقوا مصرعهم، والخمسة الآخرون فى حالة مستقرة.

وأضافت السلطات، أن رجال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن ثلاثة مفقودين.

ووقع الانهيار الأرضى، فى شركة قويتشو المحدودة لتجارة الأسمنت فى مدينة قوييانغ عاصمة مقاطعة "قويتشو"، فيما لاتزال أسباب وملابسات الحادث قيد التحقيق.

ويشارك نحو 400 فرد من قطاعات الإطفاء المحلى والأمن العام والاستجابة الطارئة فى عملية البحث والإنقاذ على مدار الساعة.