مصرع مسن وإصابة ابنه فى انقلاب توك توك بطما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج إنقلاب دراجة بخارية توك توك أثناء تخطى أحد المنحنيات على الطريق نتج عن الحادث وفاة مسن وإصابة نجله تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى طما المركزى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء مصطفى الدردير نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث إنقلاب مركبة توك توك على الطريق ووجود جثة ومصاب وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة سير على الطريق.

وبالفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس وحدة مباحث المركز وصول عبد الرحيم م ع خ 71 سنة عامل ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء حادث دراجة نارية " توك توك "

وبسؤال نجله محمد ع م ع 21 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادته توك توك بناحية مشطا دائرة المركز وبرفقته والده إختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه أحدي المنحنيات مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق ووفاة والده ونفي الشبهة الجنائية.

تــم التحفــظ علــي التــوك تــوك وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإرتطام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.