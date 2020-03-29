مصرع عامل صدمته دراجة بخارية على الطريق بالعسيرات فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى العسيرات المركزى عاملا يبلغ من العمر 28 عاما، جثة هامدة، إثر اصطدام دراجه بخارية بدون لوحات معدنية به أثناء عبوره الشارع بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، يفيد بوقوع حادث على الطريق بدائرة المركز ووجود متوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمدعز مفتش مباحث مركزى المنشأة والعسيرات بوصول "أحمد.ع.أ.م"، 28 سنة عامل ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى العسيرات المركزى "جثة هامدة" إدعاء حادث دراجة بخارية.

بالانتقال وسؤال والده "عبد الناصر.أ.م" 49 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء عبور نجله المذكور الطريق بذات الناحية اصطدمت به دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة المدعو سعد الدين.ع.س.م 20 سنة عامل ويقيم دائرة المركز، مما نتج عنه وفاته واتهم قائدها بالتسبب فـي الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد الدراجة البخارية قرر بمضمون ما تقدم تم التحفظ علي الدراجة البخارية، وتم تحرير محضرا تمهيدا للعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

يذكر أن طالب يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما مصرعه لقى غرقا بترعة قرية نيدة دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج وذلك عقب إنزلاق قدمه من على حافة الترعة بدائرة المركز تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بغرض طالب بإحدى الترع بقرية نيده دائرة مركز أخميم وبسؤال عمه نفى الشبهة الجنائية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز بغرق شخص بترعة بناحية نيده دائرة المركز.

فى سياق أخر وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقد أستهدفت الحملة التي شارك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام والمخالفات المرورية والتموينية.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة :-

تم ضبط عدد 32 قطعة سلاح غير مرخصة متنوعة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط "22" قطعة لمادة الحشيش وسلاح أبيض " سنجة " حيازة المتهم أحمد ش م م 20 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم ضبط "15" قطعة لمادة الحشيش المخدر ومبلغ 400 جنيهاً وهاتف محمول المتهم عاطف م ع 42 سنة عامل ومقيم مركز جزيرة شندويل بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم ضبط قطعة كبيره الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن ومبلغ 120 جنيهاً وهاتف محمول المتهم عمر م ر م 21 سنة عامل ومقيم قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفي مجال ضبط قضايا الأحداث :تم ضبط قضيتى إستغلال أطفال فـي التسول و تسول بالطريق العام وفي مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط المتهم إبراهيم م و م 30 سنة عامل ومقيم بندر جرجا والمطلوب ضبطه واحضاره في قضية جنايات دائرة سم جرجا لسنة 2018 " قتل "

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "2066 " حكم في مجال ضبط المخالفات المرورية 243 مخالفة مرورية وفـي مجال التموين تم ضبط 38قضية تموينية من بينها ضبط " 5 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا عدم صرف بدون خبز للمواطنين و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر وقضية تجميع كمية من البطاقات التموينية بقصد الإستيلاء علي الدعم وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـه.