اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "برنيس أسوان"

الأحد، 29 مارس 2020 12:32 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "برنيس أسوان" حادث - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها 6 أشخاص، على طريق "برنيس أسوان" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم نقل المتوفى للمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بالطريق الصحراوى "أسوان – برنيس" ووجود مصابين ومتوفى، وتبين أن السيارة ربع نقل تحمل أرقام "ع ل ط 2867 " قادمة من منطقة برنيس بالبحر الأحمر فى طريقها إلى مدينة أسوان، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر، مما أدى إلى انقلابها بالمنطقة الرملية المتاخمة للطريق وحدوث تلفيات بالسيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة 4 أشخاص آخرين تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى وبسؤال كلاً من أحد المصابين وآخر من مستقل السيارة أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم معرفتهما لقائد السيارة وأنه ليس من ضمن المصابين ولم يشتبها فى الحادث جنائياً.

تم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية والتحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وتحديد وضبط قائد السيارة، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

وفى سياق اخر، تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان من شرطة النجدة بمصرع شخص إثر سقوط جسم صلب عليه بداخل مصنع للرخام بالمدينة الصناعية الجديدة.

وبناء على تعليمات اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان بسرعة الانتقال والفحص تبين وفاة "ا.ف" 45 سائق، ومقيم مركز نبروه بالدقهلية، إثر سقوط طرد رخام عليه لحظة وقوفه بجوار السيارة قيادته أثناء تنزيل حمولة رخام بالمصنع، ونتج عن ذلك وفاته فى الحال، وتم نقله للمشرحة.


 


حادث

طريق برنيس

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة