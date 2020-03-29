مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "برنيس أسوان"

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها 6 أشخاص، على طريق "برنيس أسوان" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم نقل المتوفى للمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بالطريق الصحراوى "أسوان – برنيس" ووجود مصابين ومتوفى، وتبين أن السيارة ربع نقل تحمل أرقام "ع ل ط 2867 " قادمة من منطقة برنيس بالبحر الأحمر فى طريقها إلى مدينة أسوان، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر، مما أدى إلى انقلابها بالمنطقة الرملية المتاخمة للطريق وحدوث تلفيات بالسيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة 4 أشخاص آخرين تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى وبسؤال كلاً من أحد المصابين وآخر من مستقل السيارة أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم معرفتهما لقائد السيارة وأنه ليس من ضمن المصابين ولم يشتبها فى الحادث جنائياً.

تم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية والتحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وتحديد وضبط قائد السيارة، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

وفى سياق اخر، تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان من شرطة النجدة بمصرع شخص إثر سقوط جسم صلب عليه بداخل مصنع للرخام بالمدينة الصناعية الجديدة.

وبناء على تعليمات اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان بسرعة الانتقال والفحص تبين وفاة "ا.ف" 45 سائق، ومقيم مركز نبروه بالدقهلية، إثر سقوط طرد رخام عليه لحظة وقوفه بجوار السيارة قيادته أثناء تنزيل حمولة رخام بالمصنع، ونتج عن ذلك وفاته فى الحال، وتم نقله للمشرحة.



