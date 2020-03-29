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مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

الأحد، 29 مارس 2020 12:02 ص
مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل محمد عوض تاج الدين
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الأيام العشر المقبلة فى منتهى الأهمية ويجب اتباع التعليمات الصادرة من الحكومة بشأن الاحترازات والتعامل مع فيروس كورونا، ومنع التجمعات حتى تمر هذه الأزمة بسلام.

وتابع تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن قمة انتشار الفيروس وفقًا للإحصائيات وتجارب الدول فى العالم، تكون فى الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف تاج الدين، قائلاً إن ما يشهده العالم هو حرب فيروسية شرسة، ويمكن وقف والحد من انتشار الفيروس من خلال منع الاختلاط والتجمعات، مشيرًا إلى أن دور الإعلام مهم جدًا لتوعية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وواصل أن الأماكن المفتوحة لا تمنع انتشار الفيروس وأن الاستهانة بالفيروس يؤدى إلى انتشاره، وهو ما حدث فى العديد من الدول.

وقال تاج الدين، إن الحكومة اتخذت إجراءات وقائية و احترازية مبكرة، ولم تستهين منذ البداية وهذا ساعد فى عدم انتشار الفيروس. وأضاف أن معدل ارتفاع شفاء المصابين نتيجة وجود شباب فى مصر أكثر من كبار السن .

وأضاف تاج الدين، أن من 80% إلى 85% من حالات الإصابة تشفى تمامًا من خلال عزل نفسه وعدم الاحتكاك بأى شخص أو أفراد أسرته من خلال الأدوية العادية، وأن 15% الباقية هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ويجب الحفاظ عليهم وعدم الاختلاط بهم نهائيا.


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