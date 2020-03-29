مساعد وزير التموين: هناك احتياطي استراتيجى آمن للسلع الأساسية ويكفى 4 شهور

كتب أحمد عبد الرحمن

قال أحمد كمال مساعد وزير التموين، إن الوزارة أقرت أن كل من يقوم بصرف التموين بداية من أول إبريل سيتم فتح النظام من 7 صباحا إلى 7 مساء، وسيتم صرف المقررات التموينية خلال هذه الفترة، موضحا أنه لا تعديل في مواعيد عمل المخابز، من الخامسة صباحا حتى خروج الخبز ويستطيع المواطن شراء الخبز من السادسة صباحا، ولا زحام أو تكدس على المخابز.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تم تنظيم عملية استلام فروع مشروع جمعية البدالين التموينيين من السلع من فروع الجملة وتم تقسيم البدالين وفقا لجدول زمنى لمنع التكدس ولا يؤثر على انتظام صرف الحصص التموينية للمواطنين.

وأكد مساعد وزير التموين،أن هناك احتياطي استراتيجى آمن للسلع الأساسية للزيت أو السكر أو الأرز أو القمح ويكفى لمدة 4 شهور في القطاع العام، والقطاع الخاص أكد استعداداته لشهر رمضان، ولحوم ودواجن تكفى لبعد عيد الأضحى.