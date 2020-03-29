مسئول بالصحة الإيرانية: الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغت 2640

رويترز

قال مسئول بوزارة الصحة في إيران على تويتر اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2640 وبلغ عدد المصابين 38309 أشخاص. وكتب علي رضا وهاب زاده مستشار وزير الصحة الإيراني على تويتر "في الأربع وعشرين ساعة الماضية كانت هناك 123 وفاة و2901 إصابة مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 38309". وأضاف "تعافى 12391 شخصا من الفيروس".

وكان قد أكد الدكتور إسماعيل فرزانة، مدير مستشفى الإمام الخمينى فى مدينة أردبيل، شمال غربى إيران، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يبلغ أضعاف الأعداد التى خضعت للفحص الطبى.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قال فرزانة إن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، فى مدينة أردبيل هو أضعاف المرضى بالفيروس الذين خضعوا للفحص الطبى وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتهم، مشيرا إلى أن المستشفى لا يمتلك الأسّرة الكافية لمرضى كورونا فى المدينة التى تشهد زيادة فى عدد الإصابات.

وكشف مدير المستشفى، أنه حتى اليوم أُصيب نحو 13 فردا من الطاقم الطبى بمدينة أردبيل بالفيروس المستجد.