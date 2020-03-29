مسئول أمريكى: بلادنا قد تشهد 100 ألف وفاة وملايين الإصابات بفيروس "كورونا"

واشنطن أ ش أ

قال كبير خبراء الحكومة الأمريكية للأمراض المعدية أنتونى فوشى، إن بلاده قد تشهد 100 ألف حالة وفاة وملايين الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وأضاف فوشي، وهو رئيس المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية - فى تصريحات أوردتها مجلة "فورتشون" الأمريكية اليوم الأحد - "سأقول بين 100 ألف و200 ألف حالة وفاة فى الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس.. ستكون لدينا ملايين من حالات الإصابة".

تأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى تفكر فيه الحكومة الفيدرالية الأمريكية فى التراجع عن إرشاداتها المتعلقة بالمباعدة الاجتماعية فى المناطق التى لم تتضرر بشدة من تفشى فيروس "كوفيد-19".

وتحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة الأولى عالميا فى عدد الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19"، والتى بلغت نحو 125 ألف حالة إصابة ،و2100 حالة وفاة حتى صباح اليوم.