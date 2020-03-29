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مسؤول بريطانى: الحياة لن تكون طبيعية لمدة ستة أشهر أو أكثر بسبب فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 06:16 م
مسؤول بريطانى: الحياة لن تكون طبيعية لمدة ستة أشهر أو أكثر بسبب فيروس كورونا الفرق الطبية في مستشفيات بريطانيا
وكالات

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قال مسؤول بريطانى، إن الحياة لن تكون طبيعية لمدة ستة أشهر أو أكثر بسبب فيروس كورونا.

وكانت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، ذكرت ، اليوم، الأحد، أن مئات الأطباء فى المملكة المتحدة استبعدوا عودتهم للخطوط الأمامية أو زيادة عدد ساعاتهم فى العمل على محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لأنهم يخشون عدم تعويض عائلاتهم بشكل مناسب إذا ماتوا جراء انتقال العدوى لهم خلال التعامل مع المرضى.
 
وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى، أن الأطباء الذين لم يعودوا مستحقين للامتيازات الخاصة بالوفاة المرتبطة بالعمل قدموا شكاوى لوزير الصحة، مات هانكوك، تنطوى على مخاوف أن تُترك عائلاتهم فى مصاعب مالية فضلا عن حالة الحزن إذا أُصيب أبنائهم بالفيروس خلال عملهم، وقال عشرات الأطباء إن ذلك التخوف منعهم من زيادة عدد ساعات عملهم لمساعدة هيئة الصحة الوطنية على مكافحة تفشي "كوفيد-19".
 
وكان هانكوك قد دعا، قبل 10 أيام، 65 ألف طبيب وممرض سابق بخدمات الصحة الوطنية للنظر في العودة إلى المساعدة في "جهد وطني ضخم لحماية أرواح وحماية خدمات هيئة الوطنية الخاصة بنا". ولاقت الدعوة قبولا من آلاف الأطباء والممرضين، لكنها لم تلق قبول آخرين رأوا صعوبة العودة في ظل عدم وجود امتيازات "الموت خلال العمل".

مسؤول بريطانى

فيروس كورونا

كورونا

بريطانيا

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