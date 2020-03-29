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مدير تموين مطروح: توافر السلع والخضروات ولن يسمح بتجاوزات أو رفع للأسعار

الأحد، 29 مارس 2020 05:40 ص
مدير تموين مطروح: توافر السلع والخضروات ولن يسمح بتجاوزات أو رفع للأسعار جانب من الجولة
مطروح - حسن مشالي

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أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين، بأنه طبقا  لتوجيهات معالي اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح، بفتح الأسواق والمعارض الخاصة بالخضار والفاكهة، وكذلك السماح لكافة سيارات نقل  الخضروات والفاكهة والسلع  الأخرى بالتحرك يوميا دون تقييد أو حظر، لضبط الأسواق وتوفير المعروض من السلع، لضمان استقرار الأسعار، مع  المرور علي الأسواق لمنع استغلال  الوقف وقيام البعض بزيادة الأسعار.

 

وأضاف مدير مديريه التموين، بأنه قام بالاشتراك مع مباحث التموين ومديري الرقابة ومفتشي التجارة الداخلية وشئون التموين، بالمرور علي أسواق الخضر والفاكهة، والمعرض اللوجستي التابع للمحافظة، وتم رصد وفره في كافه أصناف الخضر والفاكهة.

 

كما تم لمرور علي تجار الخضار بالجملة، وبعض الأماكن الأخرى ومن المعارض والشوادر، وتلاحظ ورود أعداد كثيرة من السيارات المحملة بكافه أنواع الخضار والفاكهة، وتم التنبيه علي الجميع  بان هذه الفترة لن يسمح بأية تجاوزات أو رفع لأية أسعار،  مشيراً إلى أنه رغم عدم وجود تسعير إجباري، إلا أنه هناك إجراءات أخري ستتخذ عند استغلال أي منشأة للظرف الحالي ورفع  السعر  لأي صنف أو حجب سلعة بغرض  زيادة سعرها.

 

كما تم المرور علي المجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر كافه السلع التموينية، والتي تصرف علي البطاقات،  وتلاحظ وجود كافه السلع بأرصدة تكفي شهور، مع وجود وفرة في كافة السلع الحرة، والتي تباع بأسعار معتمدة وأقل بنسبة  20 %  عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص. 

وطالب مدير تموين مطروح، جميع التجار بالتعاون  والمساعدة  في خدمة المواطنين، وإمكانية توصيل السلع والخضار  إلي أماكن سكن وإقامة الأسر  للمساهمة والمساعدة في عدم الخروج إلي الأسواق والمحال والمجمعات، للحد من التجمعات والزحام، خلال هذه الفترة، حتى يمكن أن ننجو جميعا بسلام من أي وباء والحد من انتشاره.

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (1)
توافر السلع والخضروات بمطروح (1)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (2)
توافر السلع والخضروات بمطروح (2)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (3)
توافر السلع والخضروات بمطروح (3)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (4)
توافر السلع والخضروات بمطروح (4)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (5)
توافر السلع والخضروات بمطروح (5)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (6)
توافر السلع والخضروات بمطروح (6)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (7)
توافر السلع والخضروات بمطروح (7)
توافر السلع والخضروات بمطروح (1)
توافر السلع والخضروات بمطروح (1)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (2)
توافر السلع والخضروات بمطروح (2)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (3)
توافر السلع والخضروات بمطروح (3)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (4)
توافر السلع والخضروات بمطروح (4)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (5)
توافر السلع والخضروات بمطروح (5)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (6)
توافر السلع والخضروات بمطروح (6)

 

توافر السلع والخضروات بمطروح (7)
توافر السلع والخضروات بمطروح (7)

 


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