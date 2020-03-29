مدير "الصحة العالمية": يجب تنسيق الجهود العالمية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

ريهام عبد الله

شدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة تنسيق على مستوى عالمى، لتطوير لقاح لمقاومة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"نحن بحاجة إلى تنسيق عالمي لتطوير لقاح كوفيد 19، منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام والعمل مع "جافى" لإنقاذ الأرواح، ونرحب بدعم G7، وقمة العشرين والسعودية على رأسها".



مدير منظمة الصحة العالمية

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.

وخاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو خلال مشاركته فى تحدى الأيدى النظيفة "Safe Hands Challenge"، بهدف تشجيع الناس على المشاركة فى التحدى والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، كما نشر مقطع تدوينة رشح فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة فى التحدى ليكونوا قدوة للشعوب.