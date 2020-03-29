اليوم السابع
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مدير أمن المنيا يتابع إجراءات حظر التجوال بمدينة مغاغة

الأحد، 29 مارس 2020 02:41 ص
مدير أمن المنيا يتابع إجراءات حظر التجوال بمدينة مغاغة جانب من الجولة
المنيا حسن عبد الغفار

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قام اللواء محمود خليل  مدير أمن المنيا بزيارة إلى مركز ومدينة مغاغة لمتابعة تطبيق حظر التجوال بمركز ومدينة مغاغة حيث أشاد  بالحزم فى تطبيق حظر التجوال على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات وايضا المواطنين 

وأكد أنه لا تهاون مع من يضر بمصلحة البلاد والمواطنين حيث تفقد الشوارع الرئيسية بالمدينة وأماكن التجمعات فوجدها خاليه تماماً من المواطنين حيث تم غلق جميع الأماكن التى ينص عليها قرار الدكتور رئيس الوزراء وانهى  جولته بمركز مغاغة بشد عضد قوات الشرطة ورجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة رافقه اللواء ايهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة ومأمور مركز شرطة مغاغة ورجال الأمن ورجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة

كما أعطى  اللواء ايهاب زهنى رئيس مركز ومدينة تعليماته بتطبيق العقوبه الوارده في قرار الكتور  رئيس الوزراء على كل من تسول له نفسه بخرق الحظر او مخالفة قرار مجلس الوزراء كما تعمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة على مدار الساعة للعبور بسلام من هذا الوباء .

ومن ناحية اخرى نفت محافظة المنبا نقل طالبة بسيارة اسعاف على انها مصابه بفيروس كرونا ، وقال بيان صادر عن محافظة المنيا ان صغحات التواصل الاجتماعى تداولت  فيديو لطالبة تنقلها سيارة اسعاف علي انها مصابه بكورونا 

وقال البيان انه تم التواصل مع مسؤولي الصحة وقد تم التأكد من انها كانت تعاني من إرتفاع درجة الحرارة وان احد الضباط استدعي لها الإسعاف لظروف الحظر وتبين بتحويلها لمستشفى المنيا العام أنها لا تعاني من كورونا.

 


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حظر التجوال

مديرية الامن

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