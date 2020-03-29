مديرية تموين مطروح توفر خدمة توصيل الخبز للمواطنين للحد من الزحام بالمخابز

مطروح - حسن مشالى

أعلنت مديرية تموين مطروح ، عن موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على مقترح قيام مديريه التموين ، مع مجمع المخابز الكيلو 7 ، بتقديم خدمة توصيل الخبز للمنازل، فى عدد المناطق، للتخفيف عن المواطنين، والعمل على الحد من الزحام والتجمعات أمام المخابز، بداية من اليوم الأحد، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح المهندس السيد أحمد أبو اليزيد ، مدير عام مديرية التموين ، بأن سيارات توزيع الخبز ، ستكون فى مناطق عمارات الكيلو 4 الجديدة بشارع مكتب التموين ، وعمارات الكيلو 4 أمام السجل المدني ، وعمارات زاهر جلال ، خلف مدرسة زاهر جلال الابتدائية ومنطقة عمارات الكيلو 7 بشارع النادي ، وتواجد سيارة توزيع الخبز أمام المحكمة القديمة.

وطالب مدير تموين مطروح ، المواطنين المقيمين بهذه الأماكن ، بعدم النزول من أجل الحصول على الخبز من المخابز، وسيتم الدفع بسيارات توزيع الخبز إلى مناطقهم ، مشيراً إلى أن السيارات بها ماكينات الصرف الألي، للحصول على كميات الخبز المدعم بالبطاقة التموينية.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد وجه بفتح الأسواق والمعارض الخاصة بالخضار والفاكهة، وكذلك السماح لكافة سيارات نقل الخضروات والفاكهة والسلع الأخرى بالتحرك لتوفير المعروض من السلع، لضمان استقرار الأسعار، مع المرور على الأسواق لمنع استغلال الوقف وقيام البعض بزيادة الأسعار.

كما كلف مديريه التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرى الرقابة ومفتشى التجارة الداخلية وشئون التموين، بالمرور على أسواق الخضر والفاكهة، والمعرض اللوجستى التابع للمحافظة، وتم رصد وفرة فى كافه أصناف الخضر والفاكهة.