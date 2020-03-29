مدرسة بكل إدارة تعليمية فى أسوان لتوزيع شرائح التابلت على الطلاب

أسوان - صلاح المسن

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بمنع ظاهرة الازدحام وتكدس طلاب الصف الأول الثانوى وأولياء أمورهم أمام فروع ومراكز الشركة المصرية للاتصالات لتسلم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فى تصريحات صحفية أنه تم التواصل والتنسيق مع مدير عام الشركة المصرية للاتصالات لوضع الآلية الآمنة لتوزيع شرائح الإنترنت على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2019/2020، لافتاً إلى أنه تم التنسيق على ترشيح مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع هذه الشرائح على الطلاب وفق جدول ثابت على أن يبدأ التسليم من غد الإثنين 30 مارس الجارى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، مطالباً بضرورة قيام ولى الأمر بالحضور لاستلام الشريحة الخاصة بنجله الطالب على أن يقدم بطاقة الرقم القومي، وأيضاً أصل شهادة ميلاد الطالب.

وكانت أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الغد لطلاب الصف الأول الثانوى فى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة أن موظفى المبيعات سيتواجدون اعتبارًا من الغد فى هذه الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم او التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة فى ظل الإجراءات الحالية التى تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تتطلب وجود مسافة أمنة بين العملاء، والانتظار فى أماكن جيدة التهوية.