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محلات سوهاج تلتزم بقرار غلق المحلات والأنشطة لمواجهة "كورونا"

الأحد، 29 مارس 2020 08:01 م
محلات سوهاج تلتزم بقرار غلق المحلات والأنشطة لمواجهة "كورونا" الحظر - صورة أرشيفية
أحمد عبد الهادى

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التزم أصحاب المحلات التجارية والأنشطة المدرجة فى محافظة سوهاج ضمن قرار رئيس الوزراء بالغلق بداية من الساعةالخامسة مساءا اليوم الاحد وحتى السادسة صباحا ضمن جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، كما جرى تنفيذ عدة حملاتأمنية مكبرة للمرور على المحلات والمنافذ المقرر غلقها.

كان قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، غلق كل المحال التجارية والحرفية بما فيما محلات بيع السلعوالخدمات والمولات من الساعة الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى، مع الغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.

 

القرار لا يسرى على المخابز والصيدليات والمحلات التجارية
 

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى من مقر مجلس الوزراء، أن ذلك القرار لا يسرى على المخابز والصيدليات والمحلات التجارية، موضحا أنه سيسرى على المحال التى تقدم أنشطة الترفية، كما ستغلق جميع المطاعم وما يقدم المأكولات، وسيقتصرالعمل بها على خدمة التوصل الطلبات للمنازل فقط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازيةالمتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك فى ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا .

 


غلق المحال التجارية

المحال التجارية

غلق المحلات

سوهاج

اخبار المحافظات

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