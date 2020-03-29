اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء : المحافظة خالية من فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 01:25 م
محافظ شمال سيناء : المحافظة خالية من فيروس كورونا اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة.

أضاف المحافظ فى بيان له اليوم الأحد أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا من بينها تخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية ومنع إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء وحذر تشغيل النوادى والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات ومنع إقامة الفاعليات التى تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإدارى وتشديد الإجراءات الوقائية فى المنافذ البرية بالمحافظة وخاصة منفذى رفح البرى والعوجة التجاري.

أشار المحافظ إلى تخصيص 10 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات، معلنًا عن تخصيص مستشفى بئر العبد للعزل الطبي، بجانب تخصيص أسرة للعزل الطبى فى مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل.

بدوره أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، على استمرار عمليات تطهير وتعقيم المبانى والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس والشوارع والميادين لمجابهة فيروس كورونا، بجانب التوعية المستمرة للمواطنين من خلال الإذاعة المحلية ومركز الإعلام والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأعلن العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة على استمرار تشغيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفتى العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بأى إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء  على توافر مستلزمات مكافحة العدوى، وتوفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة.

وسبق وأعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضاف المحافظ فى بيان له أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات ، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

أشار المحافظ إلى إنتظام وصول السلع الأساسية بانتظام إلى محافظة شمال سيناء، مشددًا على الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بشن حملات مشتركة للمرور على المحال التجارية ومحال بيع الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من بيع السلع بالأسعار المقررة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات.

بدوره أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة ، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أى نقص .

وأضاف فتحى راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم صرف المقررات التموينية لشهر مارس الجارى بنسبة 100% ، حيث تبلغ عدد البطاقات التموينية على مستوى المحافظة نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن.

 


شمال سيناء

العريش

سيناء

كورونا

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