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محافظ سوهاج يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

الأحد، 29 مارس 2020 06:38 م
محافظ سوهاج يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتوافر جميع أنواع السلع التموينية، خاصة المواد البترولية والدقيق البلدي المدعم للمخابز، بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

 ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل المديرية لشئون التموين، أنه تم بالفعل القيام بحملات تموينية مكبرة بالاشتراك مع الوحدات المحلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة والمتابعة مستمرة، واسفرت الحملات خلال الـ 3 أيام الماضية عن تحرير عدد 111 محضر تمويني متنوع منها " 29 مخالفة نقص وزن، و18 مخالفة مواصفات، و4 تصرف في دقيق المخابز، و6 مخالفات توقف عن الانتاج، و 22 عدم إعلان عن الأسعار، و14 مخالف عدم إعطاء بون، و6 مخالفات عدم وجود فران معتمد، و12 مخالفات اخرى متنوعة لحوم خارج المجزر، وإدارة منشأة بدون ترخيص وبوتاجاز.

 وأكد وكيل المديرية لشئون التموين أن الحملات مستمرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها بداية من الشهر الحالي وحتى الآن وصلت 1461 مخالفة تموينية.

 

 

 

 


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