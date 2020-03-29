محافظ سوهاج يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل المديرية لشئون التموين، أنه تم بالفعل القيام بحملات تموينية مكبرة بالاشتراك مع الوحدات المحلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة والمتابعة مستمرة، واسفرت الحملات خلال الـ 3 أيام الماضية عن تحرير عدد 111 محضر تمويني متنوع منها " 29 مخالفة نقص وزن، و18 مخالفة مواصفات، و4 تصرف في دقيق المخابز، و6 مخالفات توقف عن الانتاج، و 22 عدم إعلان عن الأسعار، و14 مخالف عدم إعطاء بون، و6 مخالفات عدم وجود فران معتمد، و12 مخالفات اخرى متنوعة لحوم خارج المجزر، وإدارة منشأة بدون ترخيص وبوتاجاز.

وأكد وكيل المديرية لشئون التموين أن الحملات مستمرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها بداية من الشهر الحالي وحتى الآن وصلت 1461 مخالفة تموينية.