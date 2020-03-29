اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتفقد مصانع إنتاج المطهرات.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 02:18 م
محافظ بورسعيد يتفقد مصانع إنتاج المطهرات.. صور مصنع إنتاج الديتول ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع انتاج المنظفات وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد،وأطمئن اللواء عادل الغضبان، علي انتظام سير العمل بالمصنع علي مدار الـ24 ساعة وذلك لتغطية إحتياجات المحافظة من المطهرات، ومنع ارتفاع أسعارها بسبب أزمة كورونا   .

وطالب محافظ بورسعيد، المواطنين بعدم التزاحم علي شراء المنتجات، مؤكدًا أن بورسعيد لديها وفرة في جميع المنتجات .

وناشد اللواء عادل الغضبان أبناء المحافظة بعدم التكالب والأزدحام بالأسواق العامة والخاصة موكدًا علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

كما تفقد محافظ بورسعيد، اليوم، مخابز إنتاج الدقيق المدعم وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، وأطمئن اللواء عادل الغضبان علي إنتظام سير العمل بالمصنع علي مدار الـ24 ساعة وذلك لتغطية إحتياجات المحافظة من الخبز المدعم،  وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بعدم التزاحم علي المخابز، مؤكدًا أن بورسعيد لديها وفرة في الدقيق.

وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد خطوط الإنتاج ومعدلات العمل داخل المطحن، وكذلك مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل المطحن، وأكد المحافظ خلال جولته أن محافظة بورسعيد تشهد وفرة فى المواد الغذائية والخبز ولا داعى للقلق أو التكالب على المنتجات، مشيرًا إلى أن المطحن يعمل على مدار الساعة لتوفير الخبز للمحافظة وهناك متابعة مستمرة لعمل المطحن وانتاجيته.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه، مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بوضع خطة تساهم فى الاستعانة بالشباب فى أعمال توعية المواطنين خلال هذه المرحلة والتى تتطلب تكاتف جميع المواطنين مع جهود الأجهزة التنفيذية للمرور بسلام من هذه الفترة الصعبة ومواجهة تداعيات الفيروس المستجد .

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