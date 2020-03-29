محافظ بورسعيد يتابع انتظام وصول "ناقلات الحاويات" لميناء شرق

بورسعيد محمدفرج

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، على متابعة انتظام حركة "ناقلات الحاويات" المتجهة إلى ميناء شرق بورسعيد، حيث أكد اللواء عادل الغضبان أن العمل يجرى بشكل منتظم بموانئ شرق وغرب بورسعيد وأن هناك إجراءات مشددة لتسهيل حركة ناقلات الحاويات، مشيراً إلى أن العمل يجرى على مدار اليوم بمعديتى الرسوة وشرق بورسعيد لنقل الحاويات إلى الموانى.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة بموانئ بورسعيد، وذلك من خلال التعقيم المكثف على مدار اليوم وخضوع العاملين للكشف المبدئى بجهاز الحرارة وكذلك استخدام الكمامات والجونتى وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصاً على انتظام العمل.

كما تم إغلاق جميع شواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد أمام الجمهور مع متابعة رؤساء الأحياء وإدارة الشاطئ والمصيف بتنفيذ القرار.

وكانت محافظة بورسعيد، قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الالكترونية، وقاعات دار المناسبات وإزالة الأسواق العشوائية بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

وناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات وعدم التكالب على الأسواق والمخابز لاسيما بأن بورسعيد تشهد وفرة فى المواد الغذائية والتموينية.