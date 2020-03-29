اليوم السابع
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محافظ بورسعيد : المنتجات الغذائية والدقيق المدعم متوفر وخطوط الإنتاج تعمل بكفاءة

الأحد، 29 مارس 2020 03:13 م
محافظ بورسعيد : المنتجات الغذائية والدقيق المدعم متوفر وخطوط الإنتاج تعمل بكفاءة جولة محافظة بورسعيد على خطوط الأنتاج ومعدلات العمل داخل المطاحن
بورسعيد - محمد فرج

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أكد المحافظ اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بأن بورسعيد تشهد وفره فى الدقيق المدعم بمطاحن المحافظة ، وأن معدلات خطوط الإنتاج تعمل بكفاءة عالية ، فضلا عن تنفيذ الإجراءات الإحترازية .

جاء ذلك خلال جولته لمتابعة خطوط الأنتاج ومعدلات العمل داخل المطحن بجانب الوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير الإحترازية .

وأكد المحافظ خلال جولته أن بورسعيد تشهد وفرة فى المواد الغذائية والخبز ولا داعى للقلق أو التكالب على المنتجات ، مشيرا أن المطحن يعمل على مدار الساعة لتوفير الخبز للمحافظة ، وهناك متابعة مستمرة لعمل المطحن وانتاجيته .

وفى سياق آخر قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل فى المركز اللوجيستى بحى الشرق ، للوقوف على آخر تطورات العمل بداخلة ومتابعه الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المركز اللوجيستي .

وأطمئن اللواء عادل الغضبان ، على سير العمل بشكل منتظم ، وأشاد المواطنون بسرعة إنهاء الإجراءات .

كما حرص محافظ بورسعيد ، على التعرف على حركة انتظام الجمارك معدلات العمل به ، لاسيما أن موانئ غرب وشرق بورسعيد تعمل على مدار اليوم لنقل الحاويات إليها.

وأكد محافظ بورسعيد، على المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، وترك مسافات بينهم ، وذلك حفاظًا على حياتهم من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه، مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بوضع خطة تساهم فى الاستعانة بالشباب فى أعمال توعية المواطنين خلال هذه المرحلة والتى تتطلب تكاتف جميع المواطنين مع جهود الأجهزة التنفيذية للمرور بسلام من هذه الفترة الصعبة ومواجهة تداعيات الفيروس المستجد .

وأكد محافظ بورسعيد، أن وعى المواطنين بالتعليمات التى تقرها الدولة المصرية للحفاظ على أرواح المواطنين من أهم متطلبات المرحلة، حتى لا تضيع جهود الجهات المعنية هباءً والتى تعمل ليلًا ونهارًا من أجل صحة وسلامة المواطن فى المقام الأول، مناشدًا الجميت بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن قيام الشباب بتوعية المواطنين يمثل أهمية كبرى فى مواجهة الفيروس المستجد، والتى تشمل توعية المواطنين بتعليمات الدولة وكيفية تنفيذها وتوعيتهم باتباع الأساليب الصحية الجيدة والتى تمنع انتقال العدوى والتواجد الميدانى بين المواطنين لمتابعة الأرشادات التى يجب

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جولة محافظة بورسعيد على خطوط الأنتاج ومعدلات العمل داخل المطاحن

 

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جولة محافظة بورسعيد على خطوط الأنتاج ومعدلات العمل داخل المطاحن

 

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جولة محافظة بورسعيد على خطوط الأنتاج ومعدلات العمل داخل المطاحن

 

 

 


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