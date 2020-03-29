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محافظ المنيا: توفير مقاعد أمام ماكينات الصراف الآلى لمواجهة التزاحم

الأحد، 29 مارس 2020 08:35 م
محافظ المنيا: توفير مقاعد أمام ماكينات الصراف الآلى لمواجهة التزاحم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رئيس مدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة لمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصراف بالبنوك، حيث وفرت الوحدة المحلية مقاعد لاستراحة العملاء فى انتظار أدوارهم حتى لا يحدث تزاحم.

 

ومن جهة أخرى يتابع رئيس مجلس المدينه ونوابه بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالمنيا أعمال تطهير الشوارع والميادين الرئيسية.

 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنظيم المواطنين المتكدسين أمام ماكينات الصراف الآلى بمدينة المنيا.

 

وكان محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا  قد تابع تنفيذ توجيهات المحافظ  فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصرف بالبنوك.

 

وتم توفير كراسى فى الشارع وتنظيمها على وجة السرعة لاستراحة العملاء فى انتظار أدوارهم حتى لا يحدث تكدسات .

 

يذكر أن مراكز محافظة المنيا الشمالية والجنوبية قد شهدت عدد من المبادرات لتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى منعا للتكدس والزحام ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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اخبار المنيا

فيروس كرونا

وحدات محلية

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