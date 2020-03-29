محافظ الغربية: مقرات جديدة فى 19 مدرسة لصرف المعاشات لمواجهة الزحام

الغربية محمد طارق

أكد طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم اتخاذ حزمة جديدة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث خصصت المحافظة مقرات جديدة لمكاتب البريد فى 19 مدرسة فى جميع مراكز المحافظة، تيسيرا على أصحاب المعاشات ومواجهة الزحام، مشيرا إلى توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات من قفازات وأقنعة طبية إلى جانب عمليات التطهير بشكل مكثف .

وناشد محافظ الغربية أصحاب المعاشات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة فى مجابهة وباء كورونا حرصا على سلامتهم، موضحا أنه تم اعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر إبريل المقبل على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وأوضح المحافظ، أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، واعتبارًا من الاحد 12 ابريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وتضم أماكن الصرف الجديدة مدرسة مؤسسة خالد بن الوليد بالعجيزى عن مكتب بريد كفرة العجيزي، مدرسة صناديد الجديدة للغات عن مكتب بريد صناديد، مدرسة الامام الشافعى الابتدائية بشارع النادى بطنطا عن مكتب بريد شارع النادي، مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بطنطا عن مكتب بريد طنطا فرعى، مدرسة الشهيد النجار بقحافة عن مكتب بريد قحافة، مدرسة مصطفى حشمت بشارع الانبابى بطنطا عن مكتب بريد ميدان محب .

وكذلك "مدرسة السيد يوسف الابتدائية بالقرشى بطنطا عن مكتب بريد القرشي، مدرسة محمد الخولى الابتدائية بسبرباى عن مكتب بريد سبرباي، مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بصا الحجر عن مكتب بريد صا الحجر، مدرسة صلاح سالم الابتدائية بسيون عن مكتب بريد بسيون فرعى، مدرسة الحرية الابتدائية بابيار عن مكتب بريد إبيار، مدرسة برما بنين الابتدائية ببرما عن مكتب بريد برما، مدرسة كتامه الابتدائية بكتامه عن مكتب بريد كتامه، المدرسة المشتركة بقطور خلف مكتب البريد عن مكتب بريد قطور الرئيسي، مدرسة الشهيد احمد ابو ريا الابتدائية ببلتاج عن مكتب بريد بلتاج، مدرسة مصطفى كامل زفتى الرئيسى عن مكتب بريد زفتى الرئيسى، مدرسة السنطة المشتركة بالسنطة عن مكتب بريد السنطة فرعى، مدرسة كفر الزيات الابتدائية بنين بكفر الزيات عن مكتب بريد كفر الزيات فرعى، مدرسة اربنا العبد الابتدائية بشبرا النمله طنطا عن مكتب بريد شبرا النملة".



