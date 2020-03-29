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محافظ البنك المركزى: دشنا مبادرات تمويل بـ100 مليار جنيه بأسعار فائدة مميزة

الأحد، 29 مارس 2020 09:26 م
محافظ البنك المركزى: دشنا مبادرات تمويل بـ100 مليار جنيه بأسعار فائدة مميزة طارق عامر
كتب عامر مصطفى

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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه تم عمل مبادرات تمويل بـ 100 مليار جنيه بأسعار فائدة مميزة لقطاع الصناعة لتشجيع الصناعة المحلية وكذلك لقطاع الزراعة بفائدة 8%.
 
 
وأكد عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تم إطلاق مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة بـ 200 مليار جنيه  بفائدة 5 %، وبعد سعر الفائدة أصبح المخصص للمشروعات الصغيرة 360 مليار جنيه.
 
مشيرا إلى أنه تم ضخ 50 مليار لتمويل الوحدات العقارية لمتوسطى الدخل لشراء الشقق حيث كانت القروض لمدة 20 عاما بفائدة 8 %، كما تم ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية.
 
قال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
 
وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".
 
 

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