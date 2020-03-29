اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يعلن عن رقم حساب لبدء التبرع فى مبادرة " ادعم عمال اليومية"

الأحد، 29 مارس 2020 06:49 م
محافظ الإسكندرية يعلن عن رقم حساب لبدء التبرع فى مبادرة " ادعم عمال اليومية" اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، عن فتح حساب رقم "9450856261" ، ببنكي الأهلي المصري ، والقاهرة ، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة " ادعم عمال اليومية "، والتي أطلقت 22 مارس الجاري ، لتقليل الآثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمد الشريف، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري ، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.

وأشار اللواء محمد الشريف أن محافظة الإسكندرية ، إلى أن الإسكندرية تعمل على تنفيذ مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة، تحت عنوان " ادعم العمالة اليومية " ،موضحا أن المبادرة يشارك بها جميع الجهات المعنية من وزارة التضامن ورجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني، موضحا أن الحصر المبدئى أوضح أن اعداد العمالة اليومية قد تخطت 100 ألف عامل غير منتظم ، متقدما بالشكر للاستجابة التى تلاقتها المحافظة من عدد من رجال الأعمال والمشاركين بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية بادرت بإطلاق مبادرة ادعم عمال اليومية فى إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها من البسطاء ، وأعلن محافظ الإسكندرية وقتها أنه سيتم فتح حساب بنكي للتبرع للمبادرة ، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية ، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة ، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال ، وجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.

 

 

 

 


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