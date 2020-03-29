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محافظ الإسكندرية يشدد على رصف الحفر والاهتمام بالطرق الداخلية للأحياء

الأحد، 29 مارس 2020 12:10 ص
محافظ الإسكندرية يشدد على رصف الحفر والاهتمام بالطرق الداخلية للأحياء محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة الاهتمام بأعمال الرصف والتطوير بكفاءة عالية بالمواصفات العالمية، للحفاظ على مستوى الرصف خلال فترة ضمانه وعدم تعرضه للتهالك والحاجة لترميمه مرة أخرى مثلما حدث خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن الإسكندرية لها طبيعة خاصة نظرًا لتعرضها للأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، لذا لابد أن تكون أعمال الرصف مناسبة لكمية المياه التى تؤثر على أعمال الرصف.

وأكد محمد الشريف أهمية التنسيق مع مسئولى الصرف الصحى لمتابعة مناسيب المطابق وشنايش الأمطار، قبل الانتهاء من أعمال الرصف، لعدم الحاجة إلى أية أعمال إصلاح مرة أخرى بعد ذلك حفاظا على حق الدولة والمال العام من أجل عودة مدينة الإسكندرية إلى سابق عهدها ومكانتها مرة أخرى لإرضاء مواطنيها ومحبيها وزائريها، لافتا إلى أن المحافظة تقوم حاليا بأعمال تطوير شاملة لبعض المناطق العشوائية، وكذا أعمال التحول الرقمى بجميع أنحاء المحافظة والتى تتطلب تنفيذ أعمال رصف عملاقة لابد تتم بالكفاءة المطلوبة.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد عقد اجتماعا اليوم مع مسئولى ومقاولى الطرق والرصف ، لمناقشة خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بجميع أنحاء المحافظة و استغلال فترة حظر التجوال لإصلاح كافة العيوب التى ظهرت بالرصف خلال النوات السابقة، بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق، ومقاولى الرصف المتعاقدين مع المحافظة.

فيما أعلن مقاولو الرصف اليوم عن استعدادهم المساهمة فى إعادة رصف وإصلاح عدد من الطرق والتى يعانى منها مواطنو الإسكندرية ، كما تبرعت عدد من الشركات برفع مناسيب المطابق وشنايش الأمطار بطول طريق الكورنيش، بما يتناسب مع منسوب الطريق ، لعدم تعرض الطريق لأية تراكمات مياه أمطار خلال السنوات القادمة كونه أحد أهم الطرق الرئيسية بالمحافظة .

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر لهم على دعمهم للمحافظة، مؤكدًا تذليل كافة العقبات التى تواجههم ليشعر المواطن السكندرى بالتحسن فى كافة الخدمات التى تقدم له.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أعلن، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع بمحافظة الإسكندرية من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالى القرى البالغ عددها "25 ألف معدة"، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية ، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء فى المبادرة.


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