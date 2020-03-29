محافظ أسيوط: حملات لتطهير المنشآت بمركزى أبنوب والقوصية.. صور

أسيوط -هيثم البدرى وضحا صالح

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف حملات التطهير والتعقيم لقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية وتحت إشراف قيادات المحافظة حيث وجه السكرتير العام المساعد ومدير وحدة الانقاذ السريع ورئيس مركز ومدينة أبنوب وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية بشن حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المنشآت والمصالح والمواقف والأماكن العامة وشوارع وميادين المركزين تزامنا مع كثرة العائدين من الخارج والتى شهدها المركزين خلال الشهور الماضية.

وذلك ضمن الحملات المكثفة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشأت الحكومية والعامة بباقى المراكز ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وبناءًا على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

استهدفت حملة للتطهير والتعقيم برئاسة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبمشاركة تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة المنشآت الحكومية وغير الحكومية والعامة وجميع المرافق وشوارع وميادين المركزين بإستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لوحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط مسئولى شركة المياه ورؤساء المراكز والأحياء بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح بمشاركة كافة القطاعات والجهات التنفيذية والمتخصصين فى مجال التطهير والتعقيم لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كما وجه القائمين على تلك الدور بتكثيف اجراءات الوقاية والتطهير وتوعية المقمين بالدور والفتيات بخطورة الفيروس وطرق انتقاله والوقاية منه.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات لافتًا إلى الإعلان عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التى اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.



حملات تطهير



حملات تطهير



حملات تطهير