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محافظة كفر الشيخ تشارك فى ساعة الأرض للحفاظ على الموارد الطبيعية

الأحد، 29 مارس 2020 01:10 ص
محافظة كفر الشيخ تشارك فى ساعة الأرض للحفاظ على الموارد الطبيعية ديوان عام محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس السبت، إن المحافظة شاركت فى أكبر حدث بيئى يحمل اسم "ساعة الأرض "، والتى تنظمها وزارة البيئة، لتوحيد صوت العالم للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من مخاطر ظاهرة تغير المناخ.

 

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية والإدارات التعليمية، والمدارس شاركت بإطفاء الأنوار من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءًا، وإضاءة الشموع كرسالة رمزية اكتسبت تأييدًا عالميًا، وذلك لرفع الوعى البيئي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك المشاركة فى ترشيد استهلاك الطاقة من خلال المبادرات المحلية والعالمية.

 

يذكر أن مبادرة "ساعة الأرض" يُعد أكبر حدث بيئى عالمى يشارك به أكثر من 188 دولة بإطفاء الأنوار فى عدد من المعالم المهمة، بدأ في سيدني باستراليا عام 2007، وشارك به مليونا شخص لتتنامى المشاركة خلال الأعوام الماضية وتصل إلى 3 مليار و500 مليون شخص حول العالم.

 

وكانت مصر من أوائل الدول العربية المشاركة منذ عام 2009، ليصبح احتفالًا سنويًا يتم خلاله التأكيد على دور المشاركة المجتمعية في مواجهة مشكلات البيئة، وخاصة آثار التغيرات المناخية، وأهمية ترشيد الاستهلاك في مصادر الطاقة للحد من الانبعاثات المؤدية لظاهرة تغير المناخ.

 


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