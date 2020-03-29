اليوم السابع
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محافظة القليوبية تشارك في تنفيذ مبادرة "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار الديوان ومجالس المدن

الأحد، 29 مارس 2020 12:48 ص
محافظة القليوبية تشارك في تنفيذ مبادرة "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار الديوان ومجالس المدن القليوبية تشارك في ساعة الأرض
القليوبية إبراهيم سالم

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شاركت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في مبادرة "ساعة الأرض"، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء في جميع المنشآت الموجودة بنطاق محافظة القليوبية عدا المستشفيات والأماكن الحيوية، حيث  تم اليوم السبت، إعطاء الأمر بإطفاء كافة الأنوار الخاصة بديوان عام مجالس المدن، لمدة ساعة ابتداءا من الساعة ٨.٣٠ م وحتى الساعة ٩.٣٠ م تزامنا مع ساعة الأرض.

وأوضحت محافظة القليوبية، أن "ساعة الأرض" تعتبر حدثٌ عالمي سَنوي من تَنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 -في توقيت الدولة المحليّ- في يومِ سبت من شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي ومنذ ذلك الحين، نمى هذا العدد ليُصبِح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم يقومون بمبادرة ساعة الارض.

وتابعت، أنه يهدف القائمون على مبادرة ساعة الأرض إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء يوميا ومحاربة التلوث، والإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك بصفة عامة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

1مدن القليوبية تشارك في ساعة الأرض
1مدن القليوبية تشارك في ساعة الأرض

 

القليوبية تشارك في ساعة الأرض
القليوبية تشارك في ساعة الأرض

 

مدن القليوبية تشارك في ساعة الأرض
مدن القليوبية تشارك في ساعة الأرض

 

 


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