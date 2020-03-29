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محافظة الجيزة تمنع سوقى الأحد بأطفيح وبرطس لمواجهة كورونا.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 02:28 م
محافظة الجيزة تمنع سوقى الأحد بأطفيح وبرطس لمواجهة كورونا.. صور منع سوق الأحد بأطفيح
كتب سيد الخلفاوى

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منعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة اقامة سوق الاحد بأطفيح، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح اليوم حملة لمنع انعقاد سوق الاحد بمدينة اطفيح حفاظا علي سلامة المواطنين في ضوء قرار حظر إقامة الاسواق الأسبوعية للحد من التجمعات .
 
كما نفذت أجهزة مركز ومدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد، بتنفيذ حملة لمنع سوق قرية برطس تنفيذا لقرار إلغاء الأسواق، حيث تم متابعة إلغاء وغلق سوق الأحد بقرية برطس ومنع التجمعات، فجر اليوم الأحد ومتابعته لعدم عودة الباعة.
 
وكان محافظ الجيزة وجه بإيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد لما تحوية من تجمعات بشرية تمثل خطورة علي المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، قد اتخذت كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة المواطنين والاهتمام برش وتطهير كافة الدواوين والمكاتب الإدارية والإدارات التي تقدم خدمات للمواطنين. 
 
كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
 
وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة  إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين .
 
وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة . 
 
منع سوق الأحد ببرطس (2)
منع سوق الأحد ببرطس 

منع سوق الأحد ببرطس (1)
منع سوق الأحد ببرطس 

 
منع سوق الأحد بأطفيح (4)
منع سوق الأحد بأطفيح 

منع سوق الأحد بأطفيح (1)
منع سوق الأحد بأطفيح 

منع سوق الأحد بأطفيح (2)
منع سوق الأحد بأطفيح 

منع سوق الأحد بأطفيح (3)
منع سوق الأحد بأطفيح 

 


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