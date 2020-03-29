اليوم السابع
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مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء: مخزون السلع يكفى شهور قادمة

الأحد، 29 مارس 2020 03:15 م
مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء: مخزون السلع يكفى شهور قادمة السلع والخضروات
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له أن مخزون السلع يكفى شهور مقبله، ووجه محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد نداء للأهالى خلاله أكد أن جميع السلع التموينية والغذائية متوافرة بكميات وفيرة و تكفي لأشهر قادمة ولا يوجد نقص في أي سلعه بالمحلات، وأن إمدادات المركز من الخضروات والفاكهة بكافة أصنافها مستمرة وبصفة يومية، وخارج الحظر وإن محلات الخضار والفاكهة وسويقة السوق  ستعمل بصفة يومية وسيتم متابعة الأسعار بالتنسيق مع إدارة تموين بئر العبد لضمان عدم التلاعب بالأسعار.

وطالب رئيس المركز والمدينة، المواطنين بعد التزاحم علي شراء السلع والخضروات وتخزين كميات بالمنازل لتوافرها بصفة يومية حتي لا يستغل البعض من ضعاف النفوس لرفع أسعار السلع، كما التجار الشرفاء والباعة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم رفع الاسعار، وقال أى تلاعب بالأسعار سيواجه بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال  المخالفين .

وسبق وأعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضاف المحافظ فى بيان له أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات ، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

أشار المحافظ إلي إنتظام وصول السلع الأساسية بانتظام إلي محافظة شمال سيناء، مشددًا علي الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطري بشن حملات مشتركة للمرور على المحال التجارية ومحال بيع الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من بيع السلع بالأسعار المقررة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

بدوره أكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، علي أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة ، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص .

وأضاف فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم صرف المقررات التموينية لشهر مارس الجاري بنسبة 100% ، حيث تبلغ عدد البطاقات التموينية علي مستوي المحافظة نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن.

 

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العريش

سيناء

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