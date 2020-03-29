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ويعقد اجتماعه بالفيديو كونفرانس..

مجلس جامعة المنصورة يؤجل مطالبة طلاب المدن الجامعية بسداد رسوم الإقامة

الأحد، 29 مارس 2020 05:22 م
مجلس جامعة المنصورة يؤجل مطالبة طلاب المدن الجامعية بسداد رسوم الإقامة رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب

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عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم الأحد، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة. ووافق المجلس على تأجيل مطالبة الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية حاليا بسداد رسم الإقامة بالمدن الجامعية لحين استئناف الدراسة. ووافق المجلس على إعفاء جميع المستأجرين التابعين لصندوق التكافل من سداد القيمة الإيجارية خلال فترة الغلق وهى أسبوعين خلال النصف الثانى من شهر مارس 2020، نظرا للظرف التى تمر بها البلاد .

من جانبه، وجه رئيس الجامعة التحية والتقدير لجميع مقدمى الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض وصيادلة ومهندسين وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات الجامعية، على الدور البطولى الذى يقومون به خلال الفترة الحالية. كما أكد أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية، هى الأولوية الأولى، وأنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ عليهم. كما وجه التحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للجهد المبذول من أجل إنجاح تفعيل منظومة التعليم عن بُعد، وفريق عمل IT والتعليم الإلكترونى بالجامعة.

وأوصى العمداء ورؤساء الأقسام بتسهيل الاجراءات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك فى حالة تعذر عقد مجالس الكليات والأقسام وإمكانية عقدها عن طريق الفيديو كونفرانس، كما شدد على ضرورة  الاستمرار فى التواصل مع الطلاب بكافة الوسائل خلال الفترة القادمة، وأحيط المجلس بقرار الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن بدء امتحانات الدراسات العليا بالجامعة بعد يوم 30 مايو 2020.

ووافق المجلس على إجراء دورات تطوير الأداء الجامعى بالفيديو كونفرانس، ويتم التنسيق مع مركز تطوير الأداء الجامعى، ويتم إجراء التسجيل بالدورات وانعقادها وإصدار الشهادات الكترونيا. كما وافق المجلس على إجراء دورات اللغة الأجنبية الخاصة بمركز اللغة بكلية التربية إلكترونيا، وذلك بالتنسيق مع وحدة التعليم الإلكترونى.

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رئيس جامعة المنصورة

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