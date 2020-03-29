"مبادرة كلنا واحد" تنظم استراحات أمام القطاعات المصرفية والمكاتب الخدمية بقنا

قنا - وائل محمد

نظمت محافظة قنا مبادرة "كلنا واحد" لتنظيم حركة المواطنين بعدد من القطاعات المصرفية والمكاتب الخدمية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد لاسيما بالأماكن التى قد تشهد تجمعات للمواطنين امام مقراتها .

وقامت المحافظة برصد حركة المواطنين امام البنوك ومجمع خدمات قنا البريدية فى وجود شرطى كبير امام تلك المقرات لتنظيم حركة المترددين عليها كما كان لمبادرة "كلنا واحد" التى تنفذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى دور فى عمل استراحات مزودة بمظلات وكراسى للمواطنين امام العديد من المصالح الحكومية بالمحافظة وذلك اتساقًا مع الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" والتى تكفل سلامة المواطنين.

والجدير بالذكر أن محافظ قنا اللواء أشرف الداودى قد أكد فى وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا اياهم بالحد من التجمعات مؤكدا أن أجهزة الدولة لا تألوا جهدًا فى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى من شانها أن تحافظ على صحة المواطنين من العدوى.

من ناحية أخرى وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.



تنظيم التوافد أمام مكاتب البريد والبنوك بقنا



تنظيم التوافد أمام مكاتب البريد والبنوك بقنا



تنظيم التوافد أمام مكاتب البريد والبنوك بقنا