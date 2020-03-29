مبادرة شبابية لتوصيل احتياجات كبار السن من أدوية للمنازل فى بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

دشن مركز شباب السعادات التابع لمركز بلبيس بالشرقية، مبادرة شبابية تحمل شعار "معا نحمى كبار السن"، بغرض توصيل احتياجات كبار السن، من أدوية وقرارات علاج على نفقة الدولة، إلى منازل المستحقين، ستبدأ اعتبارا من غد الأحد في الـ8 صباحا، وحتى 4 مساء، بمساعدة الرائدات الريفيات، ومجموعة الشباب متطوعين، وسيتم إعلان أسماء أعضاء الفريق التطوعي خلال ساعات.

وقالت هناء قنديل رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، إن المبادرة تشمل جميع قرى مركز بلبيس، وتتضمن توصيل العلاج الذى يحتاجه كبار السن، بالإضافة إلى 19 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة، إلى منازل المستحقين، فى جميع أنحاء المركز، لتفادى تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، أثناء تجمعاتهم للحصول على احتياجاتهم العلاجية.

وأوضحت، أن هذه المبادرة تأتى اتساقا مع قرارات الحكومة وجهود الدولة، لتقليص فرص انتشار الوباء مجتمعيا، خاصة بين كبار السن، الذين يعدون الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، مشيرة إلى أن المبادرة تشهد تنسيقا عالى المستوى مع مديرية الصحة بالشرقية، والإدارة الصحية في بلبيس، بقيادة الدكتورة دعاء فايد سعد الدين.

من جانبه، أبدى اللواء سامي علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، تشجيعه للمبادرة واعدا بتذليل الصعاب، وتوفير كل الإمكانات لدعمها، سعيا وراء تحقيق أقصى استفادة للمواطن المصرى، الذى يعد الهدف من جميع الأنشطة، والجهود المبذولة، فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.

وقالت الدكتورة دعاء فايد سعد الدين، مدير الإدارة الصحية في بلبيس، إن المبادرة تستهدف التخفيف عن المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل: مرضى الضغط، والسكرى، والصدر، باعتبارهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالوباء، حيث سيجرى تسليمهم جرعات أدوية تكفي لمدة 3 أشهر.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تأتى ضمن الخطة الوقائية الاحترازية التى تتبعها أجهزة الدولة، للحد من التجمعات، تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد،"كوفيد-19"، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

فى غضون ذلك يجرى تجهيز أماكن تسع أصحاب المعاشات، بجوار مكاتب البريد، على مستوى المراكز والقرى، حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم من ماكينات الصرف الآلي، ومنافذ البريد، دون الحاجة للتجمهر الذي يمكن أن يتسبب فى عدوى فيروس كورونا الوبائى.