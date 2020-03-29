اليوم السابع
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ماهى شروط ممارسة العلاقة الزوجية فى زمن كورونا؟

الأحد، 29 مارس 2020 11:00 م
ماهى شروط ممارسة العلاقة الزوجية فى زمن كورونا؟ العلاقة الزوجية في زمن كورونا
فاطمة ياسر

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هل من المسموح ممارسة العلاقة  الزوجية  أثناء انتشار فيروس كورونا؟..سؤال يرغب الكثيرون من الأزواج في الوصول لإجابته، خاصة فى ظل نصائح التباعد الاجتماعى وتقليل التجمعات ووجود مسافة آمنة بين الأشخاص .

 

وأوضح التقرير الذى نشرته نيوز ويك ، أنه بعد فرض الحكومات العديد من القرارات الحاسمة لمواجه انتشار فيروس كورونا، أصيب العديد بحالة من الرعب والخوف، وأيضا تقديم العديد من النصائح حول التقليل من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها الاهتمام بتنظيف اليدين جيدا، وتقليل القبلات والسلام باليدين، يشعر الكثير من الأزواج بالخوف من القيام بالعلاقة الحميمة.

وأشار التقرير، أن هناك بعض الاحتياط التي يجب القيام بها في حالة إتمام العلاقة الحميمية،  وفقا للبروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا ، والذي أكد أنه من الضروري تجنب القبلات أثناء العلاقة الحميمة، لأنها من الممكن أن تتسبب في انتشار الفيروس التاجي من خلال الفم بسبب قطرات الجهاز التنفسي، ولذا يمكنك القيام بعلاقة زوجية، خالية من القبلات.

وأضاف التقرير، أنه من الضروري في حالة ظهور أي أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا، توخي الحذر، وتجنب القيام بممارسة العلاقة الزوجية، وأيضا عليك عزل نفسك بعيدا عن الطرف الأخر، وذلك للحد من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

وقدم التقرير، العديد من الاحتياطات الهامة لتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها تقوية الجهاز المناعي عن طريق تناول الأطعمة التي تعمل علي ذلك، الاهتمام بغسيل اليدين جيدا بالماء والصابون، تقليل فرص التجمعات، فهذه هي الحيل الجيدة للحد من الإصابة.

 


العلاقة الزوجية

شروط العلاقة الزوجية

زمن كورونا والعلاقة الزوجية

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