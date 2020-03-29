كوالالمبور(أ ش أ)

أكدت وزارة الصحة الماليزية أنه طبقا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية، ومنها تقرير وكالة التنظيم الرقابى للمواد الصيدلانية وهيئة مكافحة المخدرات، فلا يوجد دليل علمى يمنع استخدام دواء (الكلوروكين) وكل من (الهيدروكسي الكلوروكوين) ومزيج من العقارين هما (اللوبينافير) و(الريتونافير) في علاج الأعراض المصاحبة لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، إن هذه الأدوية الثلاثة متوفرة محلياً باعتبارها العقاقير الخاضعة لمراقبة هيئة مكافحة المخدرات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية.

واختارت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، ماليزيا من بين البلدان التي ستقوم بإجراء التجارب السريرية على استخدام (الريمديسفير) عقاراً استراتيجياً لعلاج مرضى كورونا.

وسجلت الصحة الماليزية اليوم الأحد، 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2470 ، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل.، وفى وقت سابق سجلت ماليزيا 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 2320 حالة، وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا. وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات من الفيروس زاد حالة واحدة إلى 27 حالة.

وكان قد ناشد رئيس الوزراء الماليزى محيى الدين ياسين المواطنين والمقيمين بضرورة التكاتف مع الحكومة التى تحاول قدر استطاعتها ضمان استمرارية الدولة فى مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتغلب عليه، ووصف ياسين - في خطابه الخاص للماليزيين عبر قنوات التلفاز المحلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، ما تمر به بلاده بأنه "حالة حرب مع قوة غير مرئية، والوضع الذي تواجهه الآن بالفعل غير مسبوق في التاريخ".