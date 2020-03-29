وقال صبرى، وفقًا لوكالة أنباء "برناما" الماليزية، إنه يتم الآن تعقيم محلات البقالة فى شتى أنحاء العاصمة الماليزية كوالالمبور. 

وأضاف الوزير الماليزى قائلا "واليوم بدأنا تعقيم مسجد سرى بيتالينج".. مناشدا الجميع الالتزام التام بقرار تقييد التحركات الذي يتطلب الجميع بالبقاء في المنازل وممارسة التباعد الاجتماعى إذا لزم الخروج. 