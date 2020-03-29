اليوم السابع
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ماذا تعنى الرعاية الداعمة لمرضى كورونا؟ تعرف على الإجابة

الأحد، 29 مارس 2020 12:00 م
ماذا تعنى الرعاية الداعمة لمرضى كورونا؟ تعرف على الإجابة كورونا
كتب بيتر إبراهيم

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يعانى معظم المرضى الذين يصابون بفيروس كورونا التاجى من أعراض خفيفة، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد هم كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة، مثل أمراض القلب وأمراض الرئة والسكرى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews قال دكتور كلايتون كول اختصاصى أمراض الرئة ورئيس قسم الطب الوقائى والمهنى والفضائى فى Mayo Clinic ، إنه لا يوجد علاج أو علاج مثبت لـCOVID-19، على الرغم من أن الدراسات السريرية المبكرة أظهرت وعدًا بالعديد من الأدوية.

وعلاج الخط الأول فى هذا الوقت هو الرعاية الداعمة، والتى يمكن أن تساعد المرضى على تحمل المرض.

 

ماذا يعنى مصطلح "العلاج الداعم"؟

يقول دكتور كول "العلاج الداعم يشير إلى ما يمكننا القيام به لتخفيف أعراض COVID-19، ومن خلال مراقبة المرضى عن كثب، ومساعدتهم على التنفس، وإعطاء السوائل عن طريق الوريد، والحفاظ على الحمى وعلاج السعال، يمكننا أن نأمل فى منع الأحداث السلبية، مثل ضيق التنفس المزمن، أو الأسوأ من ذلك الوفاة فى الحالات الشديدة.

لكن مع ارتفاع عدد الحالات الشديدة يجب أن نستعد لتقديم رعاية داعمة لمزيد من الأشخاص المصابين بالمرض.

 

رعاية داعمة لمساعدة المرضى على التنفس

يقول الدكتور كول "فى بعض الأحيان يتعين علينا توفير الأكسجين الإضافى وأحيانًا ما ينطوى على تطبيق شىء يسمى ضغط مجرى الهواء الإيجابى ثنائى الاتجاه أو حتى وضع شخص ما على جهاز تهوية ميكانيكية مؤقتًا، لأولئك الذين يعانون من مرض شديد، ومعظم الناس لا يحتاجون إلى هذا المستوى من الدعم"

 

لماذا يحتاج المرضى للمساعدة فى التنفس

يقول الدكتور كول "كما هو الحال مع أى نوع من أنواع العدوى، يمكن للفيروس الذى يسبب COVID-19 أن يحفز استجابة التهابية كبيرة داخل الرئتين، وهذا يسبب صعوبة فى الأكسجين، وقد يشعر المريض كما لو كان فى قاع حوض السباحة ولا يمكنه الوصول إلى القمة بالسرعة الكافية، ويشعر بضيق فى التنفس لأن الجزء الإسفنجى من الرئة يتأثر، ويمكن تطوير هذا ليس فقط من كورونا، لكن من أي نوع من الالتهاب الرئوي الفيروسي أو الالتهاب الرئوي الجرثومي."

 

أنواع أخرى من الرعاية الداعمة

يقول الدكتور كول "إنه يحرص على الحفاظ على رطوبة جسمك بشكل كافٍ، مثل التأكد من أن ضغط دمك لا ينخفض ​​لأنك تعانى من الجفاف، مع إعطاء أدوية للحفاظ على درجة حرارتك منخفضة.

والعلاج الداعم لـ COVID-19 مشابه لعلاج أى أعراض الأنفلونزا الشديدة"

 

العلاج الداعم فى المنزل

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من COVID-19 إلى العزل الذاتى والعلاج فى المنزل، ويقول دكتور كول إن هذه العلاجات الداعمة قد تساعد فى تقليل الأعراض.

  • الاستراحة
  • البقاء رطبًا
  • مراقبة درجة الحرارة
  • استشارة مقدمى الرعاية الصحية حول تناول الأدوية التى لا تستلزم وصفة طبية
  • تغطية الأنف عند السعال والعطس
  • الحفاظ على مسافة لا تقل عن ستة أقدام من أفراد الأسرة الآخرين
  • غسل اليدين بانتظام
  • تطهير الأسطح
  • العزلة الذاتية عن الآخرين فى المنزل
  • تجنب مشاركة الأوانى

وإذا تفاقمت الأعراض استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا ظهرت أعراض الطوارئ فاطلب الرعاية الطبية الطارئة.

تشمل أعراض الطوارئ ما يلي:

  • صعوبة فى التنفس
  • درجة حرارة عالية للغاية 103 فهرنهايت أو أعلى
  • ألم أو ضغط فى الصدر
  • السعال الشديد مع الاختناق
  • شفاه زرقاء أو وجه أزرق

فيروس كورونا

كورونا

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الرعاية الداعمة لكورونا

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